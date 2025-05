Der Zapfenstreich ist ein altes Ritual, die auf eine lange Geschichte zurückblickt: Die höchste militärische Ehrung, mit dem die Bundeswehr den scheidenden Kanzler verabschiedet. Die Zeremonie findet auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums in Berlin statt. Dazu gehört, dass sich der zu Ehrende drei Musikstücke wünschen darf, die das Bundeswehr-Stabsmusikkorps aufführt. Olaf Scholz' Auswahl: "In My Life" von den Beatles, ein Auszug aus Johann Sebastian Bachs "2. Brandenburgischen Konzert" und als drittes Lied "Respect" von Otis Redding, der in der Version von Aretha Franklin 1967 berühmt wurde. "Respekt" war ein zentrales Motto von Olaf Scholz in seinen Wahlkämpfen.

