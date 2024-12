Asma al-Assad, die First Lady Syriens. Der Westen sah in ihr das Ideal einer arabischen Herrscherin: Schön, gebildet, modern. Heute gilt sie als Komplizin eines Diktators, der grausame Verbrechen an seinem Volk begangen hat. Ihre Geschichte ist die Geschichte einer Täuschung und sie beginnt bei uns – im Westen: Aufgewachsen in London und an Eliteschulen ausgebildet wird die erfolgreiche Karrierefrau als Ehefrau von Bashar al-Assad Hoffnungsträgerin für Syrien. Dem ehemaligen Botschafter der Europäischen Union in Syrien, Frank Hesske, leuchten auch heute noch die Augen, wenn er von Asma al-Assad, der schönen First Lady Syriens, spricht. Sie sei "ein Darling“ gewesen und nicht nur aufgrund ihrer britischen Herkunft mit Lady Diana aus Großbritannien vergleichbar, schwärmt er: "Und wir Diplomaten, wir ließen uns verführen“. "Dieser Film wurde im Jahr 2017 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht mehr aktualisiert."

