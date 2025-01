"So wie es gerade läuft, läuft es nicht mehr lange, bevor dieses ganze System zusammenbricht und noch mehr Kinder zu Schaden kommen als ohnehin schon", erzählt eine Jugendamtsmitarbeiterin in dieser ARD-Story. Sie möchte anonym bleiben – aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Überlastung in Jugendämtern ist seit Jahren bekannt, doch die Krise spitzt sich immer mehr zu. Die Anzahl der Kindeswohlgefährdungen ist in den letzten 10 Jahren stark angestiegen. Gleichzeitig fehlt es an Sozialarbeitern, Geld und Plätzen, wo Kinder in Not Platz finden. So kommt es vor, dass Kinder in Jugendamträumen übernachten, bis ein Platz gefunden wird. Wie dramatisch ist die Situation der Jugendämter insgesamt? Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

