Paderborner, Oberländer oder Bauernkruste: 1,6 Millionen Tonnen Brot, umgerechnet knapp 70.000 LKW-Ladungen wurden in Deutschland 2023 gekauft. Reporter Daniel Aßmann guckt, was in abgepackten Discounter-Schnitten steckt, und rechnet nach, ob gutes Brot zwingend teuer sein muss.

Mehr anzeigen