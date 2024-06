BVB, Bayern und Co.: 2,7 Millionen Trikots haben Bundesligisten in der Saison 2022/2023 verkauft - doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Dabei werden die Trikots immer teurer. Das aktuelle EM-Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft kostet 100 Euro. Wie hoch sind die Herstellungskosten und wer verdient? Daniel Aßmann findet Antworten.

