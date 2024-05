König der Löwen, Starlight Express, Moulin Rouge, Tanz der Vampire und und und... Egal ob Hamburg, Köln oder Stuttgart: Die Deutschen lieben Musical und geben dafür gerne viel Geld aus. Daniel Aßmann will wissen: Wer verdient am rund 100 Euro teuren Ticket? Außerdem spricht er an der Stage School in Hamburg mit angehenden Musical-Darstellern über den Einstieg ins Showgeschäft.

