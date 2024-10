Chanel No. 5, Dior Sauvage oder Lancômes „La Vie est Belle“ – Parfums bekannter Marken ziehen uns magisch an. Egal ob als Geschenk oder als eigene Eintrittskarte in die Luxuswelt. 2023 wurde in Deutschland mit Düften ein Umsatz von knapp zwei Milli-arden Euro erzielt. Daniel Aßmann begibt sich in auf eine Duftreise, die ihn bis in die Weltstadt der Düfte führt, ins südfranzösischen Grasse.

