Russian Lips, Brazilian Butt Lift oder Mommy Makeover: Schönheits-OPs sind in Deutschland beliebter denn je. Dabei immer beliebter: minimalinvasive Behandlungen mit Botox und Hyaluron. Doch warum lassen wir uns Falten weg- und Lippen aufspritzen, und was lassen wir uns das kosten? Das will Daniel Aßmann in "Ausgerechnet - Schönheits-OP" herausfinden.

