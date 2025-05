Auszubildende und ihre lustigen Erlebnisse beim Berufsstart. Diesmal: Landwirt, Krankenpflegerin und Schornsteinfeger. Landwirt-Azubi Jeffrey (18): "Heute also Zitzengummis am Melkroboter wechseln. Krieg' ich hin, safe. Scheiße nur, wenn die Zange in der Gülle landet!" Krankenpflege-Azubi Kyra (18): "Bin nervös, heute ist Praxisanleitung. Und da muss einfach alles klappen. Dann noch die Visite mit dem Chefarzt! Wer soll den briefen – etwa ich?" Schornsteinfeger-Azubi Jerry (18): "Krass auf dem Dach, so hoch war ich noch nie! Fühlt sich gut an. Und dann 'ne Überraschung im Kamin! Aber die ist so gar nicht nice."

Mehr anzeigen