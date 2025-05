Auszubildende und ihre lustigen Erlebnisse beim Berufsstart. Diesmal: Zimmerer, Friseurin und Kammerjäger. Zimmerer-Azubi Lasse (26): "Hoch die Hände Wochenende – naja fast. Die Längen der Holzständer müssen noch stimmen. Hab mich schon übelst vermessen."Friseur-Azubi Denise (17): "Mein erster Haarschnitt und direkt soll alles exakt gleich lang werden. Is' klar!"Schädlingsbekämpfer-Azubi Constantin (18): "Schon mal was von Eichenprozessionsspinnern gehört? Dafür muss ich heute rauf in die Bäume. Krass, ist das hoch!"

