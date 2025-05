Auszubildende und ihre lustigen Erlebnisse beim Berufsstart. Diesmal: Kammerjäger, Friseurin und Hafenschifferin. Schädlingsbekämpfer-Azubi Constantin (18): "Ab zum Müllentsorger! Was werden wir da zu erwarten haben? Und wie's da wohl mit den Ratten aussieht? Ich bin gespannt!" Friseur-Azubi Denise (17): "Heute darf ich im Salon zum ersten Mal einem Mann die Haare schneiden. Und dann ist es ausgerechnet noch der Sohn vom Chef!" Hafenschiffer-Azubi Jacky (35): "Hafengeburtstag in Hamburg! Es wimmelt nur so von Schiffen. Und ausgerechnet jetzt soll ich vor zig Leuten an neuen Liegeplätzen anlegen."

