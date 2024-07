Burgfräulein, Hofnarr oder edler Ritter? Bülent Ceylan zum Staffelfinale von „Babbel Net!" auf Jobsuche im Mittelalter! In der sechsten und letzten Folge der 3. Staffel von „Babbel Net!“ begibt sich Comedian Bülent Ceylan auf eine Zeitreise ins Mittelalter. „Es ist total spannend, zu erfahren, was das Mittelalter alles zu bieten hatte – wie die Menschen damals gegessen haben, was der Ritter eigentlich für eine Stellung hatte und was damals alles wichtig war“, wagt Bülent Ceylan den Blick in die Vergangenheit und auf die oft skurrilen Eigenarten dieses Zeitalters. Gemeinsam mit dem Historiker und Mittelalter-Experten Adam Nawrot, der einige „schlagkräftige“ historische Requisiten mitbringt, erkundet Bülent das Leben und die Herausforderungen der Menschen von damals. Ob mit der „Vier-Säfte-Theorie“ bei der Behandlung von Krankheiten, den faszinierenden Fakten über das rege Liebesleben der Hofdamen, oder mit der Kunst des Schwertkampf-Trainings – langweilig wurde es im Mittelalter bestimmt nicht! Doch wie fühlt es sich an, im Mittelalter zu leben? Bülent Ceylan macht den Selbsttest und geht bei einem Besuch auf einem Mittelalter-Fest der Frage nach, welcher Job damals wohl am besten zu ihm gepasst hätte.

