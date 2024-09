Regina Halmich - Back to the roots

56 Kämpfe und nur eine Niederlage – Regina Halmich ist die Ikone des deutschen Boxsports. Wie sie es auf den Box-Olymp geschafft hat, wer sie auf ihrer Reise begleitet hat und wie sie sich auf ihren bevorstehenden Kampf gegen Stefan Raab vorbereitet, erzählt sie in der neusten Folge von „Back to the Roots“. Zusammen mit ihrer besten Freundin, Hard-Rock-Röhre Doro Pesch, begibt sie sich auf eine Zeitreise und blickt zurück: Mit der Sängerin besucht sie die DM-Arena, in der 2007 ihr letzter Profi-Boxkampf stattfand. Dort sang sie für ihre Freundin den Song „She’s Like Thunder“ : Sie ist eine Kampfmaschine, die nie am Boden bleibt. Geprägt und stark gemacht haben Regina ihre Eltern. Sie haben immer an ihre Tochter geglaubt. Selbst als die sich für den Playboy auszog.

