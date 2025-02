Baustelle Zukunft - Was sich nach der Wahl ändern muss

Baustelle Zukunft zeigt wichtige Themen, die Deutschland in den kommenden Jahren anpacken muss - und zwar konsequent aus der Perspektive derer, die es betrifft: Die junge Familie, der die Wohnung gekündigt. Die Auto-, Bahn- und Fahrradpendler in Berlin, die endlich schnell, sicher und zuverlässig zu ihrem Arbeitsplatz kommen möchten. Den jungen Ingenieur bei Bosch und die Azubis bei VW die nicht wissen, ob die Jobs, die sie machen oder lernen, in Zukunft noch gebrauch werden. Aus ihren Geschichten entsteht o-Do-Liste für die Bundespolitik der kommenden Jahre.

