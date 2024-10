Die Münchnerin Elizaveta Akhler ist sicher: Wer Trends nicht verpassen will, braucht jetzt ADHS. Auf der BAYERN 3 Comedy-Stage verrät sie, wie ihre Diagnose ihr im Zug Sitzplätze sichert und im Club aufdringliche Verehrer in die Flucht schlägt. Außerdem findet die gebürtige Russin, dass eine Uberfahrt der ideale Ort ist, um ihren Support mit der Ukraine auszudrücken. Die BAYERN 3 Comedy-Stage mit Host Simon Pearce feiert die witzigsten Comedy-Newcomer Bayerns. Welche Talente erobern im BR Studio Franken in Nürnberg die Herzen des Publikums? Mit dabei in der aktuellen Staffel: Robert Alan, Musik-Comedian aus Würzburg, wünscht sich den Lockdown zurück. Pegah Meggendorfer aus Bad Aibling ist öfter mal mit einem Fake-Schwangerschaftsbauch anzutreffen. Chris Olson, Nürnberger aus Las Vegas, hat ein Kind, weil die US-Army es so will. Tina Chau aus dem niederbayerischen Straubing war letzten Monat 17 Mal bouldern und isst enorm viele Steaks, was man ihr nicht unbedingt ansieht. Maximilian Lorenz betreibt Sexting wie ein Boomer, obwohl der Münchner inzwischen als Influencer in Berlin lebt. Giada Severini lebt als Italienerin in Bayern und hat absolut kein Verständnis für Deutsche, die Mais-Pizza bestellen. Mathias Albus, früher Offizier beim Bund, merkt die ersten Alterserscheinungen und bemitleidet die ärmste Sau im urologischen Labor. Elizaveta Akhler, in Russland geborene Münchnerin, ist auf den "Trend" ADHS-Diagnose aufgesprungen und zeigt ihren Support für die Ukraine.

