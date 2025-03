Im Sommer 2024 plant Peter Fox Konzerte für die Bewohner:innen an Berliner Brennpunkten: Kostenlos. An Orten, die oft als Problemviertel betitelt werden: Neukölln, Kreuzberg, Marzahn und Schöneberg. Aber jetzt soll hier gefeiert werden: Im Columbiabad, vor dem Wohnpark Pallasseum, im Görlitzer Park und in Marzahn soll der Sound von "Zukunft Pink", "Schwarz zu blau" und "Stadtaffe" erklingen. Neben Peter Fox stehen drei junge Newcomer:innen im Fokus und sollen ihren ersten großen Auftritt haben: Rapper Kevin (31), Sängerin Cerin (16) und Rapper/Producer Nik (24). Kevin ist aus Neukölln und macht seit seiner Jugend unter dem Künstlernamen "44 Grad" Musik. Er ist hauptberuflich Erzieher. Cerin ist Schülerin in Gropiusstadt. Für den Auftritt schreibt sie ihren ersten eigenen Song. Nik wohnt in Marzahn, seitdem er 17 Jahre alt ist. Seine schwierige Kindheit verarbeitet er durch Musik.

