Bülent Ceylan begeistert mit seinem Bühnenprogramm "Yallah Hopp" die Zuschauer:innen in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart. "Yallah Hopp!" - das versteht jede:r, egal ob mit Migrations- oder Kurpfalzhintergrund. Selbst Oxford-Deutsche begreifen sofort: Bei Bülent Ceylan herrscht Aufbruchstimmung. Er zeigt den täglichen Hiobsbotschaften den Mittelfinger, um wieder mit Spaß in die Zukunft zu blicken. Natürlich sind auch alle seine beliebten "Alter Egos" mit dabei: Der tumbe Donnergott Thor erzählt von der Thor-tur seiner traurigen Kindheit, Anneliese goes Homeshopping, Hasan erkennt, dass ihn mit "Apache 207" viel mehr verbindet als nur das Rap-Talent und Hausmeister Mompfred muss ein zweites Mal heiraten - und rächt sich dafür fürchterlich. Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Also, Yallah Hopp!

