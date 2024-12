Die deutsche Autoindustrie ist in einer existenziellen Krise, zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wie gehen die Betroffenen damit um? Wir sind unterwegs bei VW, Ford und Bosch. Rhona und Matthis haben Angst vor der Zukunft – sie lernen bei VW Kfz-Mechatronik. Die Übernahmegarantie für Azubis wurde gekündigt, vielleicht muss sogar das ganze Werk schließen. Softwareentwickler Sudheendhar hat gerade ein Haus gekauft. Dass Bosch tausende Stellen streichen will, macht ihm große Sorgen. Carsten ist der Betriebsratsvorsitzende von 17.500 VW-Beschäftigten und derzeit im beruflichen Ausnahmezustand, für Privatleben ist kaum noch Zeit.

