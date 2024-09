Thüringen und Sachsen haben gewählt, Brandenburg ist kurz davor. „Bundesvibe“ ist nah dran an drei Menschen, die zur Wahl gehen. Was vereint sie, was trennt sie – und warum ist die AfD im Osten so stark? Wir treffen Victoria bei ihrer ersten Landtagswahl, reden mit Frank über seine Angst vor dem Ukrainekrieg und lassen uns von Mario erklären, warum manche Sachsen so frustriert sind.

