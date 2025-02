Hohe Lebenskosten, steigende Energiepreise und die Wirtschaft schrumpft. Vor der Bundestagswahl spüren viele Menschen sehr direkt: Sie haben weniger Geld. In Offenbach, der Stadt mit der geringsten Kaufkraft Deutschlands, träumen Jugendliche wie Shuaib von einem Haus für sich und ihre Familie. In Arnsberg dreht Bodo schon mal die Heizung runter. Bundesvibe trifft Menschen, die sich Sorgen machen wegen der hohen Energiekosten, der gestiegenen Preise an der Supermarktkasse und der Debatte um das Bürgergeld. Und welche, die sich engagieren und dabei an der Politik manchmal verzweifeln. Könnte auch der Blick ins Portemonnaie die Wahl entscheiden?

