Leerstand auf dem Land, Platzangst in der Stadt: Wohnkrise in Deutschland. Wie schwer ist es heute, ein geeignetes Zuhause zu finden? Wie finde ich ein neues Zuhause? In der Stadt und auf dem Land begleitet Bundesvibe Menschen, die eine Wohnung suchen, die Wohnungen anzubieten haben – und solche, die sich selbst ein Zuhause bauen. In Berlin sucht Micha eine größere Mietwohnung für sich und seine drei Kinder, während Ingo in Tangerhütte gegen den Leerstand in seiner Wohngenossenschaft kämpft. In Heidelberg bauen Studierende sich selbst ein Wohnheim und in Saarlouis frisst eine Haussanierung die Ersparnisse von Simone und Lars auf.

Mehr anzeigen