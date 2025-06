Money Maker Clym alias Patrick de Rijk hat es geschafft: Als Streamer und Computerspiele-Entwickler verdient er richtig viel Geld. Bekannt wurde Clym zunächst vor allem durch Minecraft-Streams und das Format "Bau die Burg" bei Twitch und YouTube. Mittlerweile verdient der 30-Jährige durch Donations, Sponsoren-Deals, Subscriber und Werbung als Content Creator nicht selten fünfstellige Summen in einem Monat. Mit seiner Firma Cyberwave brachte er 2021 das Puzzle-Adventure-Spiel "Hourglass" auf dem Markt. Nun arbeitet er an dem Cozy-Survival-Game "Solarpunk" - das derzeit meistgewünschte Spiel aus Deutschland auf der Gaming-Plattform Steam. Clyms Erfolgsgeschichte: Jetzt in einer neuen Folge Money Maker!

