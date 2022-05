Vorrunde 1/1: Nikita Miller, Larissa Magnus und Thomas Schmidt

Stand Up-Comedy vom Feinsten: Nikita Miller, Larissa Magnus und Thomas Schmidt bewerben sich für den Einzug ins große Jahresfinale des Comedy Clash. Und es geht heiß her: Während Thomas Schmidt von einem folgenreichen Besuch im Sexshop erzählt und Larissa Magnus ihre peinlichsten Date-Erfahrungen auf die Bühne bringt, erinnert sich Nikita Miller an seine Kindheit. Und sagen wir es so: Jetzt wissen wir, warum er Comedian geworden ist. Auch die Hosts Salim Samatou und Marvin Endres bringen das Publikum beim Comedy Clash auf Hochtouren.

