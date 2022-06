Vorrunde 3/1: Tobi Freudenthal, Jacky Feldmann und Fabio Landert

Stand-Up Comedy der besonderen Art: Tobi Freudenthal, Jacky Feldmann und Fabio Landert treten gegeneinander an, um ins große Comedy Clash Jahresfinale einziehen zu dürfen! Während Tobi Freudenthal sich fragt, warum wir Deutschen sinnlosen Smalltalk so lieben, findet Jacky Feldmann raus, warum Frauen so große True Crime Fans sind. Und Fabio Landert erzählt, warum er immer splitterfasernackt auf seine Einbrecher wartet. Zwischendurch heizen auch die Hosts Salim Samatou und Marvin Endres das Publikum ordentlich auf.

