Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie

Ein erfahrener Spiele-Entwickler mit drei Burnouts, ein Animations-Genie mit jahrzehntelanger Mobbing-Erfahrung und eine idealistische Gründerin - sie alle haben ihr Privatleben geopfert, um in der Gaming-Industrie Fuß zu fassen. Doch was als Traum beginnt, endet in einem Strudel aus Gruppenzwang, psychischer Gewalt und Depression. Die Branche nutzt gnadenlos die Leidenschaft ihrer Mitarbeitenden aus - bis nichts mehr von ihnen übrig ist. In Crunch blickt Host Khesrau Behroz hinter die düsteren Kulissen der Milliarden-Industrie und stellt sich die Frage: Wer zahlt den Preis für die Games, die wir lieben?

Mehr anzeigen