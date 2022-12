Die Carolin Kebekus Show: Best of der zweiten Staffel 2022

Dieser Herbst hatte einiges zu bieten: Regen, Sturm und eine Staffel "Die Carolin Kebekus Show” mit jeder Menge Highlights! Caro hat sich mit den Protesten im Iran beschäftigt, "World of MENcraft” durchgespielt und den Umgang mit Femiziden in Deutschland aufgearbeitet. Eine kleine, exquisite Auswahl aller Herbst-Höhepunkte seht ihr in diesem Best Of von DCKS!

