Das Konklave steht bevor, ein neuer Papst wird gesucht – und Carolin Kebekus ist bereit für den Job! Ihre Botschaft: Was Vatikan, kann Mutti schon lange. In ihrem Mamamobil fährt sie durch Köln und wirbt um Unterstützung. Und wo Kirche ist, ist Sünde nicht weit: Mit Guido Maria Kretschmer ordnet sie Vergehen auf der Sünden-Skala ein. Hochzeitstag vergessen, in Barfußschuhen zum Date, Hund im Bett schlafen lassen – welche Sünde kommt auf die eins?

