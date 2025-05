Carolin Kebekus ist blau! Und das liegt diesmal nicht an zu viel Kölsch. Nein, es liegt an ihrem brandneuen Ballermann-Hit mit einer klaren Message an die AfD. Außerdem tröstet sie Friedrich Merz, zeigt was es mit der Disco-Pause der CDU-Mitarbeiter:innen im Konrad-Adenauer-Haus auf sich hat und erklärt, was Christian Lindner so in seiner Elternzeit macht. Mit ihrem Gast Frauke Ludowig errät Carolin Promis anhand fiktiver Tagebucheinträge.

