In der neuen Ausgabe von "Was kann der Mensch?" wagen sich die professionellen Tischtennisspielerinnen Yuan Wan und Sophia Klee an Tischtennisplatten der ganz besonderen Art. Die beiden Tischtennisspielerinnen Yuan Wan und Sophia Klee haben schon an unzähligen Platten gespielt und weltweit Erfolge gefeiert. Eines hatten alle Tischtennis-Platten dabei gemeinsam: Sie waren 2,74 Meter lang, 1,53 Meter breit und 76 Zentimeter hoch. Doch wie schlagen sich die beiden, wenn wir die Standards außer Kraft setzten?

Mehr anzeigen