Die Spurensuche nach der "Kryptoqueen" führt weiter nach London. Hier befand sich neben Sofia, Dubai und Hongkong die wichtigste Niederlassung von OneCoin - dem von Ruja Ignatova gegründeten Unternehmen. Hier arbeitete der Südafrikaner und Banker Duncan Arthur für Ruja Ignatova – ohne zu ahnen, dass er an einem weltweiten Betrug mitwirkte. Er war offiziell dafür verantwortlich, dass sich alle an die gesetzlichen Vorschriften hielten, aber eigentlich aktivierte Duncan Arthur seine vielfältigen Kontakte, um auch das Geschäft in Afrika anzukurbeln. "Banking the unbanked" lautete der Slogan von OneCoin, um besonders arme Menschen in Dritte-Welt-Ländern zu überzeugen, in OneCoin zu investieren.

