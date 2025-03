"Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch", begann Bundeskanzlerin Angela Merkel vor fünf Jahren, am 18. März 2020, ihre Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung. "Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor." Es war der Anfang der Corona-Epidemie, die Zeit der ersten Schreckensbilder, der rapide steigenden Totenzahlen in Italien, Frankreich, Spanien und auch bei uns. Darauf waren wir nicht gefasst. Was wir heute wissen und einordnen können, wussten wir vor fünf Jahren noch nicht. Fünf Tage nach Merkels Fernsehansprache zieht WDR-Autor Fritz Sprengart in das evangelische Krankenhaus in Mettmann ein. Seine Reportage führt uns fünf Jahre zurück - in die Zeit der ersten Wochen der Epidemie, die Zeit der Ungewissheit. Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

