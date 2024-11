Vor 18 Jahren ist Ali Fakih mit seiner Familie als Flüchtling aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Er hat den Aufstieg geschafft, ist Lehrer an einem Wuppertaler Berufskolleg. Bei Schüler:innen ist er beliebt, das Kollegium schätzt ihn. Sein Werdegang scheint ein Musterbeispiel für gelungene Integration zu sein. Doch Ali ist auch gläubiger schiitischer Moslem. In seiner Freizeit engagiert er sich in einer Hinterhofmoschee, hält Vorträge und sucht Rat bei schiitischen Imamen, wenn er im Schulalltag Konflikte mit den Werten seines Glaubens hat. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

