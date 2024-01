Februar 2020: Die "Kappensitzung" im Kreis Heinsberg wird in die Geschichte eingehen, denn sie wird zum Superspreader-Event. Es ist der Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Das Virus breitet sich schnell aus. Die Politik muss schnell handeln – und befindet sich von Anfang an in einem Dilemma. "Natürlich gibt es diesen unbändigen Wunsch nach Freiheit bei uns allen, gleichzeitig gab es diese riesige Sorge, was das Virus alles anstellen kann", erinnert sich Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt an die Diskussionsrunden im Kanzleramt. Diese Sendung wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

