Der Bluttest: Entscheidungsdrama vor der Geburt

Im Frühjahr 2022 könnte es zu einer Wende in der Schwangerenvorsorge kommen, sobald der "Bluttest auf Trisomien" von den Krankenkassen übernommen wird. Sehr treffsicher, kostenlos und ohne Gefahr für ihr Baby können Schwangere dann prüfen lassen, ob ihr Kind im Bauch eine Behinderung hat - um dann zu entscheiden: Sollen sie das Baby austragen oder nicht? "Eltern in eine Situation zu bringen, in der sie darüber entscheiden, ob ihr Kind leben darf oder nicht, ist die schwierigste Aufgabe, die ich mir vorstellen kann. Wir mussten sie meistern", sagen Patricia und ihr Mann Clemens. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht mehr aktualisiert.

