Der Krieg, die Flucht und wir

Pfarrer Paul Blätgen ist mit einem Reisebus an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren, um flüchtende Frauen und Kinder nach Hamm in Sicherheit zu bringen. Anna Kagan schickt Spenden und Hilfsgütertransporte an die Grenze. Nach 20 Stunden Fahrt und einer Nacht in den Karpaten erreicht der Pfarrer die Grenze. 30 Frauen, Kinder und drei Katzen finden einen sicheren Platz in seinem Bus. Er erfährt, was sie durchgemacht haben, hört Geschichten der Flucht, spürt die Ängste der Frauen, die Sorge um ihre zurückgebliebenen Männer. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht mehr aktualisiert.

