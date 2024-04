Wenn das Sonntagsbrötchen knusprig auf dem Teller liegt, wer will da an Bürokratie denken? Doch der Weg voller Vorschriften, Verordnungen und Kontrollpflichten ist weit, bis so ein Backwerk ordnungsgemäß auf dem Frühstückstisch landet. Von Landwirt:innen, die den Weizen anbauen, über die Bäckerei, Fahrer:innen, die die frischen Brötchen ausliefern, bis hin zum Hersteller von Backblech-Spülmaschinen. Da braucht es starke Nerven und einen Sinn für Humor. Die Fahndung nach den Ursachen der bürokratischen Überforderung – und möglichen Lösungen – führt die Autorinnen auch nach Berlin und Brüssel. Sie forschen im Bundesjustizministerium, bei der EU-Kommission und sprechen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Diese Sendung wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

