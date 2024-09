Unter Victor Orbán ist Ungarn der europäische Vorreiter in Sachen Rechtspopulismus geworden, und seine Partei Fidesz ist seit Langem die stärkste Kraft. Wie kann man das erklären? Auf der Suche nach Antworten lässt der Regisseur Áron Szentpéteri Budapest hinter sich und begibt sich aufs Land. Sein Film taucht tief in das Leben einer Kleinstadt ein, die in vieler Hinsicht weit weg von der Hauptstadt Budapest ist: Tiszavasvári, eine ehemalige Industriestadt mit 12.000 Einwohner:innen, im Osten des Landes.Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

