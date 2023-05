"Das hat so ein bisschen Freiheit gegeben und war auch eine kleine Rebellion“ – so erinnert sich Moritz an die Anfänge seines Cannabis-Konsums. Mit 14 Jahren machte er die ersten Erfahrungen mit der Droge. Jetzt spielt sie eine lebensbestimmende Rolle für den 21-jährigen Moritz, denn er ist süchtig. In einer Entwöhnungsklinik für junge Erwachsene in Castrop-Rauxel will er sich seiner Suchterkrankung stellen. Wir begleiten Moritz während seines fünfmonatigen Klinikaufenthalts. Was hat ihm das Kiffen gegeben, und wie will er sich auf das Leben nach dem Entzug vorbereiten? Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht mehr aktualisiert.

