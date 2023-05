Seit 21 Jahren ist in der Türkei die AKP an der Macht – und mit ihr Recep Tayyip Erdoğan. Eine ganze Generation von jungen Türkinnen und Türken ist in dieser Zeit aufgewachsen und kennt aus eigener Erinnerung dieses Land einzig unter seiner Führung. Am 14. Mai aber werden sie – wie die ganze Türkei – vor der entscheidenden Wahl stehen. Gehört ihre Stimme weiterhin dem amtierenden Präsidenten und seiner Partei? AKP, Türkiye'de 21 yıldan beri iktidarda - Ve onunla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Bütün bir genç Türk nesli bu dönemde yetişti ve bu ülkeyi sadece onun önderliğinde geçen kendi hayat tecrübelerinden tanıyor. Ama bu nesil 14 Mayıs'ta tüm Türkiye gibi çok önemli bir seçimle karşı karşıya kalacak. Oyunuz hala görevdeki Cumhurbaşkanına ve partisine mi ait?

