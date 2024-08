Was ist von Björn Höcke in Zukunft zu erwarten? Was ist seine wirkliche Strategie? Ist Björn Höcke ein Systemsprenger? Muss Deutschland Angst vor ihm haben? Er selbst sagt über Deutschland in seinem Buch: "Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen. Aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen." Reporter:innen von WDR und NDR waren dafür auf Spurensuche: Wer ist Björn Höcke? Woher kommt seine Gesinnung, sein Bild von Deutschland und auch sein Weltbild? Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

