Hören Ärzt:innen ihren Patient:innen zu? Oder ist es eher wie am Fließband – "Rein, Diagnose, raus, der Nächste bitte"? Pro Patient:in bleiben in Deutschland im Schnitt 9,5 Minuten, weniger als in den meisten anderen Ländern. Wenn in der Praxis allerdings nicht richtig gesprochen wird, kann das schlimme Folgen haben. Was, wenn Gesprächszeit ein Medikament für den Gesundheitsmarkt wäre? Im Film lassen die Reporterinnen eine Arzneimittelverpackung mit dem Fantasienamen „Redemer forte“ drucken.

