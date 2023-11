Robert Solle leitet einen Dachdecker-Betrieb in Essen mit 15 Beschäftigten. Es könnten mehr sein, aber: Er findet niemanden, der den Job gut machen könnte. Meist fehlen Jüngere: Zwei Drittel seiner Belegschaft sind über 55 Jahre alt, kaum Dachdecker halten bis 65 durch. Die Doku zeigt Solles Betrieb und erlebt mit, was der Fachkräftemangel bedeutet, wie gravierend Handwerkermangel in NRW ist und welche Auswirkungen das hat. Warum interessieren sich so wenig junge Menschen für das Handwerk? Wie kann es sich ändern? Der Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen