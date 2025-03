Physiotherapie in Deutschland wird oft falsch verordnet, ist teils veraltet und meist Mangelware. Dabei hat Deutschland Rücken-, Schulter-, Hüft- und Kniebeschwerden: Ursache für viele Arbeitsfehltage. Wo liegt das Problem? Warum funktioniert Physiotherapie oft nicht gut? In Deutschland entscheidet immer der Arzt, welche Therapie angewendet wird. In vielen anderen Ländern entscheiden Physiotherapeuten selbst, wie sie Patienten behandeln. Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

