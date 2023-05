Doc Esser macht den Westen fit - Die Challenge für das Hospiz-Team (Folge 2)

Die Truppe vom Hospiz in Solingen hat sich ihrer ganz persönlichen Herausforderung gestellt: Mit dem Doc und seinen Coaches endlich fitter und gesünder werden. Der erste Schritt in ein neues Leben ist oft der Schwerste. Die wirkliche Bewährungsprobe steht aber erst dann an, wenn unvorhergesehene Dinge im Alltag dazwischenkommen. Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Lungenfacharzt und Kardiologe, ist Doc Esser. Er arbeitet als Oberarzt an einer Remscheider Klinik. Gemeinsam mit seinen zwei Experten - Sportwissenschaftler Marwin Isenberg und Ernährungsexpertin Dr. Jon Chim Bai-Habelski - hat er die Hospiz-Gruppe als Gesundheitscoach unter seine Fittiche genommen. Im Zentrum stehen dabei Ernährung und Bewegung, aber auch Entspannung und Selbstfürsorge.

