Ausbildung an der Feuerwehrschule Düsseldorf: Allein den Platz zu bekommen, ist harte Arbeit und braucht echte Leidenschaft. Der Sporttest ist für viele Bewerber eine zu große Hürde. Auf diejenigen, die es schaffen, wartet eine Ausbildung, die manchmal auch über die eigenen Grenzen geht. Doch gehören Fehler bei der Feuerwehr-Ausbildung nicht nur dazu, sie sind sogar wichtig, um daraus zu lernen. Später, im echten Einsatz, sollen sie nicht mehr passieren – denn da geht es um Leben und Tod. Ina Reuter hat mit ihrer Kamera die ersten fünf Monaten der Grundausbildung bei der Feuerwehr Düsseldorf begleitet und Menschen kennengelernt, die ein Ziel verfolgen: Sie wollen anderen in Not helfen!

