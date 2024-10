Der Europapark in Rust wird im nächsten Jahr 50. Mit einer Achterbahn auf der grünen Wiese fing es an - heute ist es der größte Vergnügungspark in Europa. Sechs Millionen Besucherinnen und Besucher verbringen unvergessliche Tage im Freizeitpark. Hinter dem Erfolg steht die Unternehmerfamilie Mack, die mit hohem Risiko diesen Traum verwirklicht hat. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen, ergründet das Erfolgsgeheimnis der Macks und begleitet die Familie rund um die Eröffnung der neuen Attraktion im Europapark: der Achterbahn Voltron 2.

