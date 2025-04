Mehr Zeit, mehr Geld und weniger Ballast - klingt nach perfektem Wohnen. Aber für wen eignet sich das Leben auf 48 Quadratmetern wirklich? In Baden-Württembergs erstem Tiny House-Quartier in Oberschwaben wollen die Bewohner:innen ihren Traum vom einfachen Leben verwirklichen. Im Alltag stellen sich ganz neue Fragen: Woher kommen Strom und Heizung und: Wie viel Gemeinschaft und wie viel Rückzug braucht der Mensch? Die Quartiersgründer Mane und Wolfgang Huchler wollen gemeinsam mit den Tiny House-Pionier:innen herausfinden, was es braucht, um im Dorf der kleinen Häuser gut zusammenzuleben.

