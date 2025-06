Übernachten in der Ravenna Lodge beim historischen Viadukt der Höllentalbahn, im Dachzelt oder Bubble-Tent beim Wilden Michel in Furtwangen, am Schluchtensteig bei Blumberg schlicht in Stroh, mit historischem Flair im Mühlradhof in Lenzkirch-Raitenbuch oder im Palais Wunderlich, der einst ersten Zigarrenfabrik Südbadens in Lahr im Schwarzwald: Hier können Urlauber Ferien mal anders verbringen.

