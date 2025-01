Das Düsseldorfer Restaurant "Im Schiffchen" ist eine kulinarische Institution. Sein Chef Jean-Claude Bourgeuil steht mit 77 Jahren immer noch täglich an seinem Herd. Der gebürtige Franzose ist meist der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht. Seit 1970 sammelt er die Sterne des Restaurantführers "Guide Michelin". Im Laufe der Jahre kamen 124 der begehrten Auszeichnungen zusammen. Das ist – mit Abstand – deutscher Rekord. Kein anderer Koch in Deutschland hat jemals über einen so langen Zeitraum so erlesen gekocht wie er. An den Ruhestand ist nicht zu denken: "Es macht ja Spaß hier. Und außerdem: Was soll ich denn zu Hause? Also machen wir immer weiter."

