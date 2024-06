Wohnungsnot, Ukrainekrieg, Klimaschutz. „Alle großen Themen spiegeln sich vor Ort wider,“ sagt Martin Horn, parteiloser Oberbürgermeister von Freiburg. Für seinen unkonventionellen Politikstil wird er gelobt, aber auch attackiert. Ein Jahr lang hat der SWR Horn mit der Kamera begleitet. Ein seltener Einblick in die Herausforderungen eines Kommunalpolitikers. Seine Amtszeit beginnt mit einem kräftigen Schlag: Am Wahlabend greift ein Mann Martin Horn an und bricht ihm die Nase. Spätestens jetzt ahnt er, was es heißt, Kommunalpolitiker zu sein. Seit sechs Jahren ist der parteilose Horn (39) Oberbürgermeister von Freiburg. Mit ihm zieht ein neuer Politikstil ins dortige Rathaus. Horn kommuniziert viel über Social Media, ihm ist eine Work-Life-Balance wichtig. „Von der Geburt bis zum Krematorium ist ein Oberbürgermeister für das Leben der Bürger und Bürgerinnen verantwortlich“, sagt Horn. „Alle großen Themen spiegeln sich vor Ort wider.“ Ob Wohnungsnot, Geflüchtete oder Klimaschutz: Für all das muss er Lösungen finden. Für seinen unkonventionellen Politikstil wird Horn gelobt, aber auch immer noch attackiert und bedroht. Ein Jahr lang hat der SWR den Freiburger Oberbürgermeister mit der Kamera begleitet. Ein seltener Einblick in die Herausforderungen eines Kommunalpolitikers.

